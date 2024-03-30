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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişi öldü

İsrail ordusunun yardımların ulaşmasını engelleyerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi’nde, yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mohamad Majed Mustafa Haboush, Esat Fırat  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
İsrail ordusunun Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişi öldü

Gazze

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere ateş açtı.

Görgü tanıkları, saldırıda yardım bekleyenler arasında ölen ve yaralananların olduğuna dikkati çekerek sağlık ekipleri ile vatandaşların ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiğini kaydetti.

İsrail ordusunun 23 Mart’ta Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 19 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Aynı şekilde İsrail ordusu, 19 Mart'ta da Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedef almış, saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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