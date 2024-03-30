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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 176 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 705'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 705'e çıktı.

Ekip  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
İsrail'in 176 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 705'e yükseldi

Gazze,Kudüs

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 176 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 82 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 98 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 705'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 190'a ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden bölgede çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

Sağlık Bakanlığı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Gazze kent merkezindeki Megazi Kampı'nda "Musa" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

Saldırıda, çevredeki çok sayıda ev de zarar gördü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ve çevresi de İsrail ordusu tarafından 13 gündür kuşatma altında tutuluyor. İsrail askerleri, bölge sakinlerini infaz ve alıkoyarak veya işkenceyle zorla yerinden etmeye çalışıyor.

İsrail ordusununu sabahtan beri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti, Nasır Hastanesi ve çevresine yönelik düzenlediği şiddetli hava ve topçu saldırıları nedeniyle ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları ayrıca, Gazze kent merkezindeki Bureyc ve Zevayide kentleri merkezlerini bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusu, Gazze'deki Bureyc ve Zevayide belediye binalarını yıktı

Gazze Şeridi'ndeki Vusta kentindeki belediyeler tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, belediyelerin idari merkezlerinin yanı sıra su kuyuları, acil durum depoları, su ve kanalizasyon hatları gibi hizmet alanlarını kasıtlı şekilde bombaladığı kaydedildi.

Bureyc ve Zevayide belediye binalarını hedef alarak yapıları yıkıp, hizmet dışı bırakan İsrail'in, Gazze Şeridi'ni yaşanmaz hale getirmek için çabalamaya devam ettiği vurgulandı.

"İşgal güçlerinin belediyelerin sunduğu hizmetlerin işleyişinde karışıklık yaratmayı amaçladığı" vurgulanan açıklamada, zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı merkezler göz önüne alındığında bu durumun daha da meşakkatli bir hal oluşturduğu ifade edildi.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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