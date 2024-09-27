İsrail ordusunun, Gazze'de düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk 10 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, 10 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Gazze
Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısına top atışlarıyla düzenlenen saldırıda 4 Filistinlinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi.
Güneydeki Han Yunus kentinin doğusundaki El-Fuhari kasabasında Avad ailesinin evinin top atışıyla vurulduğu saldırıda ise 2 çocuğun öldüğü aktarıldı.
Refah kentinin kuzeydoğusunda bir grup Filistinliyi hedef alan saldırıda ise 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.
Refah'ın batısında bir çadırı hedef alan saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.