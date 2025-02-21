İsrail ordusunun Gazze'de açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın öldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
İstanbul/Tulkerim/Kudüs
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinlilere ateş açtı.
Refah kentinin Cineyne Mahallesi'nde açılan ateş sonucu Hana Tevfik el-Guti isimli kadının yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, İsrail askerlerinin kuzeydeki Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi ile bazı noktalarda da makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi.
Haberde, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde açtığı ateş ve hava saldırıları sonucu birçok kişinin öldüğü veya yaralandığı hatırlatıldı.
İsrail askeri aracının otomobillerine çarpması sonucu yaralanan Filistinli çiftten biri öldü
WAFA'da yer alan haberde, dün akşam İsrail askeri aracının çarptığı otomobildeki Ahmed Avvad'ın ağır şekilde yaralandığı belirtildi.
Ahmed Avvad'ın perşembe akşamı aldığı yaralar nedeniyle bu sabah hayatını kaybettiği kaydedildi.
Avvad'ın eşinin sağlık durumuna ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'nın karşısındaki Nablus Caddesi'nde dün akşam saatlerinde "ters yönden" çok hızlı şekilde ilerleyen İsrail askeri aracının, Filistinli çiftin bulunduğu bir otomobile sert şekilde çarptığı belirtilmişti.
Olayda yaralanan kadın öğretmen Semah Avvad ile eşinin ambulansla hastaneye kaldırıldıkları aktarılmıştı.
Öte yandan İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndaki saldırılarını 32 gündür, Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki saldırılarını da 26 gündür sürdürüyor.
İsrail askeri araçları Filistinlilerin evlerini tahrip ederken, söz konusu bölgelere takviye birliklerin gönderildiği belirtildi.
İsrail ordusu Netanyahu'nun talimatı sonrası Batı Şeria'ya 3 ek tabur gönderdi
İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da "güçlü bir operasyon" gerçekleştirme kararının ardından bölgeye 3 tabur sevk ettiğini duyurdu.
Ordunun X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Güvenlik durumunun değerlendirilmesi üzerine, Orta Bölge Komutanlığı'na 3 ek tabur gönderilmesine karar verildi.
İsrail ordusu, durumu sürekli değerlendirmeye devam ediyor ve saldırı faaliyetlerini genişletmeye hazır. Batı Şeria'nın kuzeyindeki düşmanca faaliyetleri engelleme operasyonu devam etmektedir."
Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Batı Şeria'da "güçlü bir operasyon" yürütmesi için orduya talimat verdiği aktarıldı.
Netanyahu'nun bu kararı, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile yaptığı durum değerlendirmesinin ardından aldığı kaydedildi.
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.
Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.
Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900’ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.
Bat-Yam'da 3 otobüste art arda patlamalar meydana gelmişti
Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün akşam saatlerinde 3 otobüste art arda patlamalar yaşanmıştı.
Patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken ölü ya da yaralı bildirilmemişti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.
İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.
İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.
İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.