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Dünya

İsrail ordusunda temmuz ayında intihar eden askerlerin sayısı 7'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusundan bir askerin yaşadığı ağır travma sonucu intihar etmesiyle temmuzun başından bu yana intihar eden İsrail askerlerinin sayısı 7'ye yükseldi

Zein Khalil, Hamdi Yıldız  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
İsrail ordusunda temmuz ayında intihar eden askerlerin sayısı 7'ye yükseldi

Kudüs

İsrail ordu radyosunun açıklamasına göre, 401. Zırhlı Tugay'da yedek asker olan Roi Wasserstein (24), "görevi sırasında yaşadığı korkunç travmanın" ardından dün intihar etti.

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Açıklamada, Wasserstein'in askeri hizmetin dışındayken ölmesi sebebiyle kendisine askeri tören yapılmayacağı ve sivil bir cenaze töreniyle defnedileceği kaydedildi.

Ordu radyosu, Wasserstein'in Gazze Şeridi'nde Tıbbi Tahliye Birimi'nde 300 günden uzun süre görev yaptığına işaret etti.

Haaretz gazetesi ise, temmuzun başından bu yana Gazze'de görev yapan 7 İsrail askerinin intihar ederek hayatına son verdiğine dikkati çekti.


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