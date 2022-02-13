Dolar
13.53
Euro
15.35
Altın
1,859.10
ETH/USDT
2,891.20
BTC/USDT
42,331.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler'e saldırıları sürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler'e ait 5 çiftlik evi Yahudi yerleşimciler, 2 çiflik evi ve bir su kuyusu İsrail ordusu tarafından tahrip edildi.

Çağrı Koşak   | 13.02.2022
İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler'e saldırıları sürüyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler'e ait 5 çiftlik evinin Yahudi yerleşimciler, 2 çiflik evi ve bir su kuyusunun İsrail ordusu tarafından tahrip edildiği bildirildi.

Salfit Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Salfit şehrindeki bazı evlere zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Kefr ed-Dik beldesindeki 5 çiftlik evini tahrip ettikleri bildirildi.

Açıklamada, evi zarar görenlerden Hatim Kasım'ın "Yerleşimciler topraklarımıza girerek, evlerimize zarar verdiler. Kapılarını söktüler, tuvaletleri kırdılar, su borularını kırdılar, çimento torbalarını parçaladılar ve kiremitleri kırdılar." ifadelerine yer verildi.

Filistinli aktivist Muhammed Avad da İsrail güçlerinin El Halil kentinin Beyt Emr beldesinde bir çiftlik evi ve su kuyusunu yıktığını kaydetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise El Halil'in kuzeyindeki Halhul kasabasında İsrail ordusunun bir çiftlik evini yıktığı bilgisini verdi.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 73 bin 787 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı
Güney Kore’de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzattı
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler'e saldırıları sürüyor

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler'e saldırıları sürüyor

Fanatik Yahudi yerleşimci gruptan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırı

Atina’dan Türkiye'nin İHA'lardaki üstünlüğüne karşı arayış

İsrail, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi

İsrail, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 43 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 43 Filistinliyi yaraladı
İngiltere Savunma Bakanı: Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilecek durumda

İngiltere Savunma Bakanı: Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilecek durumda