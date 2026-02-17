Dolar
43.73
Euro
51.80
Altın
4,920.42
ETH/USDT
1,982.10
BTC/USDT
68,252.00
BIST 100
14,345.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı
logo
Dünya

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 2 sivili daha alıkoydu

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında baskınlar düzenleyerek iki sivili daha alıkoyduğu belirtildi.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 2 sivili daha alıkoydu

Şam

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail ordusu, Kuneytra ilinin güneyindeki Sayda Honat köyüne baskın gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Köydeki evlerde arama yapan İsrail ordusu iki kişiyi alıkoyarak bölgeden uzaklaştı.

İsrail ordusu dün Kuneytra’nın kırsalındaki Gadir Bostan köyüne baskın düzenleyerek iki sivili alıkoymuştu.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40’tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçmek için okula devamlılığının sağlanması öneriliyor
Kırklareli'nde risk altındaki çocuklar mobil ekiplerle tespit ediliyor
Ülke genelinde ocakta yağışlar geçen yıla göre 3 kat arttı
Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar 252 bin genç başvurdu
Hakkari'de şelaleler yağışların etkisiyle akmaya başladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, orduda kadın ve erkeğin birlikte görev yapmasını eleştirdi

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, orduda kadın ve erkeğin birlikte görev yapmasını eleştirdi

İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti

Albanese, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı Avustralyalıların iadesini kabul etmeyeceklerini söyledi

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 2 sivili daha alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 2 sivili daha alıkoydu
ABD’li Senatör Graham, Trump’ın İran'a ilişkin kararını "haftalar içinde" vereceğini ileri sürdü

ABD’li Senatör Graham, Trump’ın İran'a ilişkin kararını "haftalar içinde" vereceğini ileri sürdü
Emmy ödüllü "Tehran" dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden Atina'da ölü bulundu

Emmy ödüllü "Tehran" dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden Atina'da ölü bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet