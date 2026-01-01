Dolar
42.96
Euro
50.55
Altın
4,325.60
ETH/USDT
2,986.70
BTC/USDT
88,025.00
BIST 100
11,261.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde ateş açarak birçok koyunu telef etti

İsrail ordusunun, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra'nın el Rafid köyünde ateş açtığı birçok koyunu telef ettiği bildirildi.

Ömer Koparan  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde ateş açarak birçok koyunu telef etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Şam

Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye, verdiği haberde, "İsrail işgal güçleri, Güney Kuneytra kırsalındaki El-Rafid köyünde koyun sürülerine ateş açarak birçoğunu telef etti." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde Kuneytra ve Dera'da sık sık ihlaller yaparak, haksız tutuklamalar yapıyor, kontrol noktaları kuruyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat'ta tırın eve çarpması kameraya yansıdı
Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor
Muş'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için çığ uyarısı
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde ateş açarak birçok koyunu telef etti

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde ateş açarak birçok koyunu telef etti

Devrik Esed rejiminin oligarklarından Mahluf, din adamı Gazal’ın “federasyon” talebini eleştirdi

Suriye’de Esed rejiminde 7 oğlunu kaybeden muhtar şimdi de İsrail saldırılarından muzdarip

Zayıflayan ama yok olmayan bir örgüt: DEAŞ yeniden sahaya mı sürülüyor?

Zayıflayan ama yok olmayan bir örgüt: DEAŞ yeniden sahaya mı sürülüyor?
Güvenlik vizyonları çarpışıyor: Trump-Netanyahu görüşmesinden ne çıktı?

Güvenlik vizyonları çarpışıyor: Trump-Netanyahu görüşmesinden ne çıktı?
Netanyahu, Suriye ile "barışçıl bir sınıra sahip olmak" istediklerini iddia etti

Netanyahu, Suriye ile "barışçıl bir sınıra sahip olmak" istediklerini iddia etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet