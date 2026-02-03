Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
logo
Dünya

Suriye’de güvenlik güçleri Kamışlı merkezine girdi

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, güvenlik güçleri, Suriye’nin kuzey doğusunda yer alan Kamışlı ilçe merkezine girdi.

Ömer Koparan, Muhammed Karabacak  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Suriye’de güvenlik güçleri Kamışlı merkezine girdi Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Haseke

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG'nin işgali altındaki Haseke’nin Kamışlı ilçesine giriş yaptı. 

Yaklaşık 20 askeri araçtan ve 100 güvenlik mensubundan oluşan konvoy, bölge halkının sevinç gösterileriyle karşılandı. 

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, dün Haseke kent merkezine ve Halep’in Aynularap ilçesine bağlı Şuyuk köyüne girmişti.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, güçlerinin teslim aldığı bölgelerden ayrılmayacağını söyledi

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, hükümet güçlerinin terör örgütü YPG'den teslim aldığı bölgelerde halkın "kendilerini sevinçle karşıladığını" ve güvenlik güçlerinin artık buralardan ayrılmayacağını belirtti.

Nureddin Baba, Kamışlı ilçesinin girişinde basına yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve YPG arasında yapılan mutabakat gereği pazartesi günü güvenlik güçlerinin Haseke kent merkezinde, bugün de Kamışlı ilçesinde konuşlandığını ifade etti.

Terör örgütü YPG'nin önceden işgal altında tuttuğu, Rusya'nın çekildiği askeri hava üssü ve bölgedeki kritik petrol kuyularının teslimine ilişkin soruyu yanıtlayan Baba, "Taraflar arasındaki anlaşmada planlandığı takvime uygun şekilde Kamışlı hava üssü, petrol kuyuları, hükümet binalarının halka hizmet için Suriye yönetimince teslim alınacağını" anlattı.

YPG saflarındaki yabancı unsurlara ilişkin de Suriyeli Sözcü, “siyasi görüşmeler sonucunda ortaya çıkan anlaşma sonucunda bu konunun çözüme kavuşturulacağını” dile getirdi.

"Hassas bir dönemden geçiyoruz"

Hükümet güçlerinin bölgeye girişinin bir anlaşma kapsamında olduğunu, buradan ayrılmayacaklarını vurgulayan Bakanlık Sözcüsü entegrasyon çalışmaları kapsamında terör örgütü YPG'nin "asayiş" diye isimlendirilen sözde kolluk kuvveti unsurlarının Suriye İçişleri Bakanlığına bağlanması amacıyla çalışmalar yapılacağını belirtti.

Baba, "Suriye halkı için çalışacak her vatandaşı mutlulukla karşılıyoruz, farklı etnik kimliklerin bir arada bulunması bizi zayıflatmayacak bilakis güçlü kılacak." dedi.

Suriye hükümetinin anlaşma kapsamında terör örgütü YPG'den teslim aldığı bölgelerdeki sevinç gösterilerine değinen Baba, şunları kaydetti:

"Suriye hükümetinin girdiği her bölgede halk bizleri sevinçle karşıladı. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde halkımızdan ateşli silahlarla kutlama yapılmaması ricasında bulunuyoruz. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Öncelikle güvenin inşası bizim için önemli. Önümüzdeki günlerde daha düzenli etkinlikler yaparak kutlamalar yapacağız. Ayrıca kutlama yapan insanların SDG tarafından tutuklanmasını doğru bulmuyoruz. Bu dosyaların da kolaylaştırılması ve çözümü için de adımlar atılacaktır."

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, pazartesi günü Haseke kent merkezine ve Halep’in Aynularap ilçesine bağlı Şuyuk köyüne girmişti.

