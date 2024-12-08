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Dünya

İsrail ordusu, Suriye ile arasındaki tampon bölgeye asker konuşlandırdığını duyurdu

İsrail ordusu, Suriye'de 61 yıllık Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıkladı.

Burak Dağ  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
İsrail ordusu, Suriye ile arasındaki tampon bölgeye asker konuşlandırdığını duyurdu

Quds

İsrail ordusundan konuya dair yapılan açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin ardından durum değerlendirmesinde bulunulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki belirli bölgelere ve İsrail'in Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet konuşlandırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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