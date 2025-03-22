İsrail ordusu Lübnan'ın sınıra yakın beldelerini topçu atışlarıyla hedef aldı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki sınıra yakın beldeleri top atışlarıyla hedef aldığı bildirildi.
Beyrut
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Keferkila beldesini hedef alan İsrail saldırılarında 2 vatandaşın yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki beldelere yönelik topçu ve hava saldırılarını sürdürdüğüne işaret edildi.
İsrail'in sınıra yakın Hıyam beldesini topçu atışlarıyla hedef aldığı aktarılan haberde, Nebatiye vilayetine bağlı bölgelere yönelik geniş çaplı bir dizi hava saldırısının düzenlendiği kaydedildi.
Öte yandan İsrail ordu radyosu, ordunun Lübnan'a yönelik saldırıların ilk aşamasında güneydeki Nebatiye bölgesini hedef almakla yetindiğini aktardı.
İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "güneyde ülkeyi tehdit edebilecek ihlallerin önlenmesi" talimatı
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ı yeniden şiddet sarmalına çekme girişimlerini kınadı.
İsrail'in ülkesine yönelik devam eden ihlallerine de dikkati çeken Avn, güneyde bugün yaşananların, Lübnan halkının üzerinde mutabık kaldığı kurtarma projesine bir darbe anlamına geldiğini belirtti.
Ateşkesi Denetleme Komitesi başta olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki ordu ve tüm güvenlik birimlerinden bu hassas dönemde ülkeyi tehdit edebilecek her türlü ihlal ve ihmali önlemelerini isteyen Avn, Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'e de bugün yaşananlarla ilgili soruşturma başlatma talimatı verdi.
Lübnan ordusu: Güneyde roket fırlatmak için yapılmış "ilkel düzenekler" ele geçirildi
Lübnan ordusu, İsrail'e bugün düzenlenen saldırının ardından Litani Nehri'nin kuzeyinde roket fırlatmak amacıyla yapılmış 3 ilkel düzenek ele geçirdiklerini açıkladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e roket fırlatılmasının ardından güneyde arama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.Litani Nehri'nin kuzey kesiminde 3 roket fırlatma düzeneği ele geçirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu düzeneklerin Nebatiye vilayetine bağlı Kefr Tebnin ve Arnun beldeleri arasında bulunduğuna işaret edildi.
Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki 4 yasa dışı geçiş yolunu daha kapattığını duyurdu
Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Suriye ile olan kara sınırında sızma girişimlerini önleme ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye sınırındaki Meşrai el-Kaa ve el-Kasr bölgelerinde yer alan yasa dışı 4 geçiş yolunun ordu birlikleri tarafından kapatıldığı ifade edildi.
Lübnan ordusu, birkaç günden beri Suriye sınır hattında yasa dışı geçiş yollarını kapatma çalışmaları yürütüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.