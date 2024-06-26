Dolar
32.89
Euro
35.12
Altın
2,298.37
ETH/USDT
3,377.50
BTC/USDT
61,539.00
BIST 100
10,568.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk taraftarlar, Türkiye-Çekya maçının oynanacağı Hamburg kentinde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - VTR Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova’da “Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı”na katılıyor.
logo
Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine "fosfor bombalarıyla" saldırı düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki el-Hıyam beldesine "fosfor bombalarıyla" saldırı düzenlediği belirtildi.

Wassim Samih Seifeddine, Muhammed Emin Canik  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine "fosfor bombalarıyla" saldırı düzenledi

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Kefr Kila bölgesi taraflarından el-Adise beldesinin çevresini bombaladığı bildirildi.

Haberde İsrail güçlerinin, el-Hıyam beldesindeki Matal el-Cebel bölgesini fosfor bombalarıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının el-Hıyam-Bab es-Seniyye beldesini bombaladığı, Ayta eş-Şab beldesine havadan karaya 2 füzeyle saldırı düzenlediği ve topçu birliklerinin el-Vizani beldesi çevresini hedef aldığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail topçu birliklerinin Vadi Hamul bölgesi ile ed-Dahira beldesinin çevrelerini de vurduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, Hasbiya'ya bağlı Şeba Beldesi Vadisi'ne yönelik bombardımanında 3 evin yıkıldığı, yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: NATO üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Sakarya'nın sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı

Benzer haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine "fosfor bombalarıyla" saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine "fosfor bombalarıyla" saldırı düzenledi

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda en az 3 sivil öldü

Netanyahu'nun eşinin ordunun komuta kademesini kocasına darbe yapmaya çalışmakla suçladığı iddiası

İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya ait okullara düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya ait okullara düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli öldü
İsrail ordusunun alıkoyduğu gazeteci, Filistinlilerin maruz kaldığı işkenceyi anlattı

İsrail ordusunun alıkoyduğu gazeteci, Filistinlilerin maruz kaldığı işkenceyi anlattı
İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik "operasyonel planı" onayladığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik "operasyonel planı" onayladığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet