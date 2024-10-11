İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki BM barış gücü askerlerinin "kazara" yaralandığını iddia etti
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin "kazara" yaralandığını ileri sürdü.
Ankara
Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, İsrail ordusunun saldırısı sonucu 2 UNIFIL askerinin yaralanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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Shoshani, UNIFIL askerinin Lübnan'ın güneyinde Hizbullah unsurlarıyla yaşanan çatışmada "kazara" yaralandığını iddia etti.
İsrail ordusunun bu tür olaylardan "derin endişe duyduğunu" savunan Shoshani, olayın incelendiğini aktardı.
İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı
UNIFIL, Ras Nakura bölgesindeki merkezinin bu sabah patlamadan etkilendiğini bildirmişti.
UNIFIL'e ait bir gözetleme kulesi yakınındaki 2 ayrı patlamada BM barış gücünde görevli 2 askerin yaralandığı belirtilmişti.
Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef aldığını, bir UNIFIL gözlem kulesini de "Merkava" tankı ile vurduğunu duyurmuştu.
Saldırı nedeniyle komuta merkezinde maddi hasar oluştuğu, "Merkava" tankı ile gözlem kulesine düzenlenen saldırıda da Sri Lanka taburundan 2 askerin yaralandığı kaydedilmişti.
UNIFIL, dün de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 Barış Gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.
İspanya, İsrail'in UNIFIL'e yaptığı ikinci saldırıyı da kınadı
İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) son iki günde ikinci kez gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.
İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bugün Nakura'daki UNIFIL karargahına düzenlediği ve iki askerin daha yaralanmasına yol açan yeni saldırılarını sert bir şekilde kınadığını yineler. Hükümet, İsrail'in bu saldırılara derhal son vermesini, uluslararası insani hukuk ve Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararından doğan yükümlülüklerine uymasını talep ediyor." denildi.
Diğer yandan AA muhabirinin aldığı bilgilerde, İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını "öncesinde tahmin edilemeyecek kadar ciddi bir durum" olarak nitelendirirken, saldırıların tüm ayrıntılarıyla soruşturulması gerektiğini savunuyor.
Almanya: BM Barış Gücü askerlerinin hedef alınması kabul edilemez
Almanya, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını "kabul edilemez" olarak niteledi.
Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Hizbullah'ın saldırılarına karşı kendini savunma hakkı olduğu belirtilerek, "Ancak BM Barış Gücü askerlerinin bombalanması kabul edilemez. Lübnan'daki UNIFIL personelinin güvenliği sağlanmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda ayrıca olayın tam olarak soruşturulması ve açıklığa kavuşturulmasının beklendiği kaydedildi.
UNIFIL, dün İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 Barış Gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.