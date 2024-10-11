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Dünya

Lübnan: İsrail'in UNIFIL'i hedef alması uluslararası meşruiyeti ihlal ediyor

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kuvvetlerini defalarca hedef almasını kınadı ve bunu uluslararası meşruiyeti ihlal eden tehlikeli bir adım olarak değerlendirdi.

Wassim Samih Seifeddine, Safiye Karabacak  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Lübnan: İsrail'in UNIFIL'i hedef alması uluslararası meşruiyeti ihlal ediyor

BEYRUT

Bakanlıktan İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde UNIFIL unsurlarını hedef alması sonucu iki askerin yaralanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, UNIFIL güçlerinin sistematik ve kasıtlı olarak hedef alınması en güçlü ifadelerle kınandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNIFIL güçlerine karşı tekrarlanan saldırılarını ve yasadışı bir şekilde onlardan Lübnan'ın güneyindeki mevzilerini boşaltmalarını istemesini "Tel Aviv'in uluslararası meşruiyeti ihlal ettiğini doğrulayan tehlikeli bir adım" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını hedef alması sonucu iki asker yaralanmıştı.

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