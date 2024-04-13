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Dünya

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki dağlık bölgelere savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

İdiris Okuduci  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA’da yayımlanan habere göre İsrail'e ait savaş uçakları, Rihan Dağlarındaki 2 bölgeye saldırdı.

Hedef alınan bölgeye 4 havadan karaya füze fırlatıldığı kaydedildi.

İsrail’den saldırı açıklaması

İsrail ordusu yaptığı açıklamada Rihan’da gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah’a ait hedeflerin vurulduğunu öne sürdü.

Hizbullah’tan ise can kaybı veya oluşan hasara dair henüz açıklama yapılmadı.

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