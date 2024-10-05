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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde bir camiye hava saldırısı düzenlediğini itiraf etti

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde içinde Hizbullah mensuplarının bulunduğu iddiasıyla bir camiye hava saldırısı düzenlediğini kabul etti.

Zein Khalil, Esat Fırat  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde bir camiye hava saldırısı düzenlediğini itiraf etti

Beyrut

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentindeki Salah Gandur hastanesinin yakınındaki camiye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, caminin Hizbullah tarafından karargah olarak kullanıldığı ileri sürüldü.

İsrail'in dün gece Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini hedef alması sonucu 9 sağlık personeli yaralanmıştı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı.

İsrail, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenlemeye başladı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 11'e, yaralı sayısının da 9 bin 535'e çıktığı bildirilmişti.

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