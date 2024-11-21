Dolar
34.48
Euro
36.39
Altın
2,664.61
ETH/USDT
3,345.70
BTC/USDT
97,150.00
BIST 100
9,295.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Faruk Hanedar  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Beyrut'un Hureyk ve Hades bölgelerindeki mahalleleri hedef alan İsrail ordusu, şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Şiddetli saldırıların ardından bölgede çok sayıda bina yerle bir olurken Dahiye semalarını toz ve duman bulutu kapladı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur'da düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde 2 bölgeye düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur kentinin Mareke ve Şatiyye beldelerine düzenlenen İsrail saldırılarının bilançosunu açıkladı.

Dün Mareke beldesine yönelik bir dizi saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Bakanlık, yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e, yaralananların ise 44'e yükseldiğini bildirdi.

Şatiyye beldesine düzenlenen bir başka hava saldırısında ise 3 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Bakanlık, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 558 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 902’si kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 558 kişi öldü, 15 bin 123 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Ebelik, çağlar boyunca insanlığın doğum anına eşlik etmiş kadim bir meslektir
Diyanet'ten inşası devam eden camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
"Yenidoğan çetesi" hastanesinde refakatçi hemşirenin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı
Bursa ve Balıkesir’de sağanak ve lodos etkili oluyor
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyt Lahiya bölgesindeki hastaneye saldırısını şiddetle kınadı

Benzer haberler

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi

İsrail her yıl "kanlı elmas" ticaretinden milyar dolarlar kazanıyor

İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

İsrail ordusunun Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü
İsrail'in Beyrut'un merkezine dün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İsrail'in Beyrut'un merkezine dün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
İsrail'in, Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin öldüğü iddia edildi

İsrail'in, Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah Sözcüsü Afifi'nin öldüğü iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet