İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi.
Beyrut
Beyrut'un Hureyk ve Hades bölgelerindeki mahalleleri hedef alan İsrail ordusu, şiddetli hava saldırıları düzenledi.
Şiddetli saldırıların ardından bölgede çok sayıda bina yerle bir olurken Dahiye semalarını toz ve duman bulutu kapladı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur'da düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde 2 bölgeye düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur kentinin Mareke ve Şatiyye beldelerine düzenlenen İsrail saldırılarının bilançosunu açıkladı.
Dün Mareke beldesine yönelik bir dizi saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Bakanlık, yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e, yaralananların ise 44'e yükseldiğini bildirdi.
Şatiyye beldesine düzenlenen bir başka hava saldırısında ise 3 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Bakanlık, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi https://t.co/jNk71zmnnk pic.twitter.com/0Py1ubZeQ4— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 21, 2024
İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 558 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 902’si kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 558 kişi öldü, 15 bin 123 kişi yaralandı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.