İsrail ordusu: Lübnan’dan topraklarımıza roket ve havan topları atıldı, 7 askerimiz yaralandı
İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki bölgelerine son bir saatte 15 roket fırlatıldığını, havan topu ile düzenlenen saldırılar sonucu 7 askerin yaralandığını duyurdu.
Kudüs
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son bir saatte Lübnan'dan İsrail'e doğru fırlatılan yaklaşık 15 füze tespit edildiği, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha ettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, daha erken saatlerde, İsrail topraklarına havan topu atılarak düzenlenen saldırılar sonucu 7 askerin hafif yaralandığı belirtildi.
İsrail güçlerinin, Lübnan içinden saldırıların düzenlendiği bölgeleri top atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
Lübnan’daki Kassam Tugayları İsrail’in Hayfa kenti ve yerleşim birimlerine saldırıyı üstlendi
Lübnan’daki İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail’in Hayfa kenti ve iki yerleşim birimine yönelik roketli saldırıyı üstlendi.
Kassam Tugayları, Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinden İsrail’e doğru bugün fırlatılan roketler hakkında yazılı açıklama yaptı.
Gazze’deki Filistinlilere yönelik katliama karşılık Lübnan’dan İsrail’in Hayfa kentinin kuzeyi, Şlomi ve Naharya yerleşim birimlerinin roketlerle hedef alındığı kaydedildi.
Kassam Tugayları’nın saldırılarının ardından İsrail’e ait savaş uçakları da roketlerin fırlatıldığı bölgeleri bombaladı.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde İsrail’e ait topçu birliklerinin Lübnan’da yer alan Lebveniyye ve Muşrife beldelerinin çevrelerini vurduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.