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Dünya

İsrail ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı görevinden istifa etti

İsrail ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai'nin görevinden istifa ettiği bildirildi.

Burak Dağ  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
İsrail ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı görevinden istifa etti

Ankara

The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail ordusunda 3 yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olan Tümgeneral Tamir Yadai'nin görevinden kişisel nedenlerle istifa ettiği belirtildi.

Haberde, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın istifa talebini onayladığı bilgisi aktarıldı.

İstifa talebi onaylanan Yadai'nin, yerine atanacak isim belirleninceye kadar Kara Kuvvetleri Komutanı olarak kalacağı ancak izne ayrılacağı kaydedildi.

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