İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenledi
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Nablus kentine düzenlediği baskında Filistinlilere ait bir araca el koydu.
Ramallah
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarına ve Filistinlilere yönelik gözaltılarını sürdürüyor.
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus kentine çeşitli noktalardan baskın düzenledi ve Filistinlilerin evlerinde arama yaptı.
Baskınını Nablus'un Eski Şehir bölgesinde yoğunlaştıran İsrail askerleri, bölgeden çekilmeden önce Filistinlilere ait bir araca el koydu.
Öte yandan, Filistin toprakların gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinde Nablus'un güneyindeki Duma ve Curiş beldelerine saldırdı.
Filistinlilere ait ev ve arabaları taşlayan saldırgan İsrailliler, Filistinlilerin mülklerine zarar verdi.
Bu arada, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampına saldırılarını 28. gününde, Tulkerim kenti ve kampına saldırılarını 22. gününde, Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarını da 10. gününde sürdürüyor.
İsrail ordusunun Nablus'a dün düzenlediği baskında 4'ü yaşlı ve çocuk 14 Filistinli yaralanmıştı.
İsrail, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarında 1000'e yakın konut için ihale açtı
Öte yandan, İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da 974 yasa dışı konut inşa etmeyi planladığını açıkladı.
Bu doğrultuda İsrail yönetiminin ihale açtığı belirtildi.
Söz konusu yasa dışı konutların inşası tamamlandıktan sonra Batı Şeria'daki "Efrat" isimli gasbedilen Filistinlilerin toprağının yüzde 40 büyüyeceği kaydedildi.
Açıklamada, Efrat'ın büyümesi sonucu Batı Şeria'daki Filistin şehri Beytüllahim'in gelişiminin engelleneceğine işaret edildi.
İsrail, "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen 1967'deki muharebede Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmişti.
İşgali pekiştirmek isteyen İsrail, o tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbettiği Filistinlilerin toprakları üzerine yasa dışı konutlar inşa ediyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 250'den fazla gasbedilen Filistin toprağı bulunuyor ve buralarda 750 bine yakın Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler yaşıyor.
İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.
İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.
İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 55 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 916 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.