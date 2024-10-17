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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarında Hamas lideri Sinvar'ın "öldürülmüş olma ihtimalini" araştırıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlendiği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın "öldürmüş olma ihtimalini" araştırdığını açıkladı.

Mustafa Deveci  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarında Hamas lideri Sinvar'ın "öldürülmüş olma ihtimalini" araştırıyor

Ankara

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki saldırıda 3 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), saldırıda ölen 3 Filistinliden birinin Sinvar olup olmadığı ihtimalini araştırıyor ve kimlikler henüz doğrulanamadı.

Söz konusu saldırının gerçekleştirdiği binada İsrailli esirlerin olduğuna dair bir işaretin de olmadığı aktarıldı.

Öte yandan Hamas'tan henüz, İsrail ordusunun değerlendirmesine ilişkin bir açıklama yapılmadı.


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