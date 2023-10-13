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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu vurdu: En az 70 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Hamdi Yıldız  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu vurdu: En az 70 kişi öldü

Gazze
Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" şeklinde niteledi.

Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.

Guterres: Gazzeli sivilleri kuşatma altındaki alana taşımak çok tehlikeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazzeli sivilleri, gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana taşımanın çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün olmadığını söyledi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde güneye çekilmesi yönünde duyuruda bulunduğu bildirilmişti.

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