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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Gazze'de gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi

Ateşkesi bozarak saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda 1 gazeteci, 6 kadın ve 4 çocuğun da olduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mustafa Deveci, Çağrı Koşak  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
İsrail ordusu Gazze'de gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Ankara

İsrail ordusu, orta kesimde yer alan Deyr el-Belah bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda hedef alınan yerler arasında Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadır da vardı.

Gazetecilerin kaldığı çadırı hedef alan hava saldırısında Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi yaşamını yitirirken, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı.

Bombardıman sonrası Filistinli gazeteci Fakavi'nin çadırda yanarak can verdiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 210’a yükseldi.

Bölgedeki sağlık kaynakları, gece boyunca düzenlenen diğer saldırılarda 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Saldırılarda ölen Filistinlilerden 6'sının kadın, 4'nün de çocuk olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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