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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırıları protesto ediliyor. Kırklareli Anıt Parkta, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırıları protesto ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze Şeridinde binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ni hedef gösterdi

İsrail ordusu, ablukanın sıkılaştırıldığı ve insani krizin derinleştiği Gazze Şeridinde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni de hedef gösterdi.

Enes Canlı  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
İsrail ordusu, Gazze Şeridinde binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ni hedef gösterdi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Kudüs

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nden Hamas'ın saldırı düzenlediğini savunarak, hastanelerin "terör amaçlı olarak kullanıldığında uluslararası hukuka göre korunma statüsünü kaybedeceği" iddiasında bulundu.

Sözcü, birtakım ses kayıtları ve ordu tarafından çizilmiş grafiklerin hastanenin Hamas tarafından üs olarak kullanıldığını kanıtladığını savundu.

Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarının Gazze Şeridinde İsrail'in sıkılaştırdığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısına değinen Hagari, Şifa Hastanesindeki yakıtın Hamas tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Hagari, hastaneler dahil Gazze’nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillerin Gazze vadisinin güneyine gitmesini istedi.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde özellikle kuzeye yoğunlaştırdığı şiddetli hava saldırıları nedeniyle binlerce yaralıyla dolmuştu.

Tedavileri devam eden binlerce sivilin yanında, bombardımanlarda hayatta kalabilen sivillerden binlercesi de sığınmak için hastane binasına, bahçesine ve yakın çevresine akın etmişti.

Hastane hizmetleri, İsrail'in Gazze'ye savaş hukukunu hiçe sayarak uyguladığı katı abluka nedeniyle durma noktasına gelmişti.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesinin otoparkına isabet eden bombayla 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu söz konusu saldırının Gazze'deki Filistinli gruplar tarafından ateşlenen roketle gerçekleştiğini savunmuş ancak uluslararası basın ve araştırma kuruluşları İsrail'in delil diye sunduğu materyallerdeki tutarsızlıklara dikkati çekmişti.

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