Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, Gazze kentinde konutları yıktı, Han Yunus'u topçu atışıyla bombaladı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki bazı binaları havaya uçurdu, Han Yunus kentinin doğu bölgelerini de bombaladı.

Ekip  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
İsrail ordusu, Gazze kentinde konutları yıktı, Han Yunus'u topçu atışıyla bombaladı

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde işgal ettiği bölgelerde çok sayıda binayı patlatarak yıktı.

İsrail askerleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan bölgeleri, topçu atışıyla bombaladı.

İsrail ordusunun saldırılarının can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu, anlaşmaya göre "Sarı Hat" olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun ateşkesin ilk 50 gününde 357 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.

İsrail askerlerinin ateşkese rağmen Gazze'de açtığı ateşte 1 Filistinli hayatını kaybetti

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde İsrail askerlerinin bir Filistinliye ateş açtığını belirtti.

Basal, saldırıya uğrayan Filistinlinin kurtarılamadığını ifade etti.

İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda, en az 70 bin 112 kişinin hayatını kaybettiği, 170 bin 986 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

