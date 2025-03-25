İsrail ordusu, Filistinli gazeteci Husam Şebat'ı öldürdüğünü kabul etti
İsrail ordusu, Katar'ın "Al Jazeera Mubasher" kanalında muhabirlik yapan Filistinli Husam Şebat'ın Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü resmen kabul etti.
Kudüs
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husam Şebat'ın "Hamas'ın Beyt Hanun Taburu'nda keskin nişancı olduğu, aynı zamanda Al Jazeera'da gazeteci olarak çalıştığı" iddia edildi.
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İsrail ordusunun, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortak düzenlediği saldırıda Şebat'ın öldürüldüğü resmi olarak kabul edildi.
Ordu açıklamasında ayrıca, "Şebat'ın savaş sırasında İsrail hedeflerine yönelik saldırılara katıldığı" öne sürüldü.
Gazze Şeridi'ndeki gazeteciler, meslektaşları Husam Şebat'a yönelik iddiaları ise reddetti.
Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında Filistinli gazeteci Husam Şebat'ın yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 208'e yükseldiği ifade edilmişti.
İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir "Hizbullah yetkilisini öldürdüğünü" açıkladı
Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesinde dün düzenlenen bir saldırıda "Hizbullah yetkilisinin öldürüldüğü" belirtildi.
Açıklamada dün İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda, "Hizbullah'ın güney cephesinde tanksavar füze sistemi komutanı Kemal Halavi'nin öldürüldüğü" kaydedildi.
İsrail, Halavi'nin "Hizbullah'ın saldırılarında önemli rol oynadığını ve İsrail'e karşı saldırı hazırlığında olduğunu" iddia etti.
Lübnan hükümeti ve Hizbullah, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Nebatiye ilçesine bağlı Kakaiye el-Cisr beldesinde bir araca düzenlenen hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.