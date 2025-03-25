Dolar
38.04
Euro
41.17
Altın
3,010.59
ETH/USDT
2,071.80
BTC/USDT
87,221.00
BIST 100
9,299.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecinin ölümünden Hamas'ı sorumlu tuttu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Filistinli gazeteci Husam Şebat'ın yaşamını yitirmesinden Hamas’ı sorumlu tutarken, Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin uyguladığı şiddetle ilgili soruları geçiştirdi.

Islam Doğru  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
ABD, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecinin ölümünden Hamas'ı sorumlu tuttu

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Bruce, İsrail’in kapsamlı istihbarat toplama ve nokta atışlı mühimmat kullanmasına rağmen gazetecileri öldürmesinin savaş suçu sayılıp sayılmayacağı sorusuna, “Şunu söyleyebilirim ki olan her şey Hamas'ın bir sonucudur.” yanıtını verdi.

Bruce, bir başka soru üzerine, Hamas'ı ateşkesin devam etmesini sağlamak için gerekeni yapmamakla ve insanları kalkan olarak kullanmakla suçladı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin uyguladığı şiddetle ilgili soruya Bruce, “ölen yaralanan var mı size daha sonra geri döneceğim.” karşılığını verdi.

Bruce, İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin soruşturmasındaki son durumla ilgi soruya da şöyle cevap verdi:

“Yaşadığımız dünyada sık sık birinin zarar görmesini, yaralanmasını veya öldürülmesini kınadığımızı söylemeliyim. İsrail'in yaptığı şeyin doğasına gelince, açıkçası bölgedeki herkesin tarihindeki en zor zamanlardan biri olan bu dönemde yapmak zorunda kaldıkları seçimlerin doğası hakkında konuşmayacağım.”

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, 6 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi’yi başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere siyasilerden tepkiler
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullarda önceliğimiz toplumsal ve bireysel etik değerler
Antalya'da atıkların bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

ABD, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecinin ölümünden Hamas'ı sorumlu tuttu

ABD, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecinin ölümünden Hamas'ı sorumlu tuttu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet