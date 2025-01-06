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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, esir takası müzakereleri sürerken Gazze Şeridi'nde katliamlarını artırdı

İsrail ordusu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası için yürütülen dolaylı müzakereler sürerken Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını yoğunlaştırdı.

Hosni Nedim, Esat Fırat, Mustafa Deveci  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
İsrail ordusu, esir takası müzakereleri sürerken Gazze Şeridi'nde katliamlarını artırdı Fotoğraf: Hani Alshaer/AA

Gazze/Ankara

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası için yürütülen dolaylı müzakereler devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun onayının ardından İsrailli heyet, esir takası müzakerelerine katılmak için 3 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Suudi Arabistan'ın Şark gazetesi, Hamas'ın ateşkese varılması halinde ilk etapta serbest bırakacağı İsrailli esirlerin listesi olduğu ileri sürülen belgeyi yayımladı.

İsrail yönetimi ise Hamas'ın ateşkese varılması halinde serbest bırakmayı planladığı esirlerin listesinin "henüz ellerine ulaşmadığını" bildirdi.

Gazze'de son 4 gündeki saldırılarda 272 Filistinli öldü

Esir takası müzakereleri devam ederken İsrail'in Gazze'deki katliamlarındaki ciddi artış dikkati çekiyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2-5 Ocak tarihleri arasında İsrail saldırılarında en az 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun hava saldırıları daha çok Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesimlerinde yoğunlaşıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 805 Filistinli öldü, 109 bin 64 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında 12 Filistinli yaşamını yitirdi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde hedef aldığı “tuk-tuk” tipi motorlu araçta 3 kişi hayatını kaybetti.

Yine Gazze Şeridi’nin güneyindeki han Yunus kentinde bir polis merkezine İsrail savaş uçaklarınca düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, saldırıda yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları tarafından Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebire bölgesinde bir toplanma alanına düzenlenen saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi.

El-Avde Hastanesi yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki "Ebu Cerbu" ailesinin evini hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırıda iki Filistinlinin hayatını kaybettiği, İsrail savaş uçaklarının Şucaiyye Mahallesi'nde toplanma alanına düzenlediği saldırıda ise en az bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze’de bir bebek daha aşırı soğuktan hayatını kaybetti

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından, sert iklim koşulları ve aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybeden bebeğe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Gazze Şeridi'nin yaşadığı sert iklim koşulları ve aşırı soğuk nedeniyle henüz 35 günlük olan Yusuf Ahmet Enver Kulub adlı bebek hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, aşırı soğuktan kaynaklanan ölüm sayısındaki artışa dikkati çekerek, bu olayla şu ana kadar toplam ölüm sayısının 8'e ulaştığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), dün İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde soğuk hava şartları nedeniyle donarak hayatını kaybeden bebek sayısının 7'ye yükseldiğini duyurmuştu.

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