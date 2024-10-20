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Dünya

İsrail ordusu, Eilat kentine gönderilen İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentine doğru gönderilen insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Said Amori, Ekrem Biçeroğlu  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
İsrail ordusu, Eilat kentine gönderilen İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Eilat kentine gönderilen İHA'ya karşı konulduğu belirtildi.

İHA'nın ülkenin doğusundan geldiği aktarılan açıklamada, İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada da Suriye'den İsrail topraklarına giren bir İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

İHA'nın hedef alınmasından önce siren seslerinin duyulduğu belirtildi.

Öte yandan, Irak'ta Şii milislerden oluşan "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup, İsrail işgali altındaki Eilat'a İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurdu.

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