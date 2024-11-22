İsrail ordusu, Cenin kentine ve kampına yeniden baskın düzenledi
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve kampına tekrar baskın düzenledi.
Ramallah
Filistin devlet televizyonunun haberine göre dün çekildiği Cenin'e yeniden baskın düzenleyen İsrail askerleri, baskına karşı çıkan Filistinlilere müdahale etti.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine 19 ve 20 Kasım'da düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi öldürmüş, 5'inin cenazesine el koymuştu.
İsrail güçleri dün akşam Cenin kenti ve mülteci kampından çekilmişti.