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İsrail ordusu, çekilmesi beklenen Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde evleri yakarak ateşkesi ihlal ediyor

İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Aytarun'dan çekilerek beldenin kontrolünü Lübnan ordusuna bırakması bekleniyor.

Çağrı Koşak  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
İsrail ordusu, çekilmesi beklenen Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde evleri yakarak ateşkesi ihlal ediyor

Beyrut

İsrail ordusu, çekilmesi beklenen Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesi yakınlarında evleri yakarak ateşkesi ihlal etti.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, Aytarun beldesine bağlı Harika bölgesindeki evleri ateşe verdi.

İsrail ordusunun Aytarun'dan çekilerek beldenin kontrolünü Lübnan ordusuna bırakması bekleniyor.

Lübnan ordusunun 10 gündür İsrail ordusunun engeli nedeniyle geçiş yapamadığı bölgeye girmeye hazırlandığı, İsrail askeri araçları tarafından kapatılan yolun açılması ve güveliğinin sağlanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusu çekilip güvenlik sağlanana kadar sivillerin beldeye girmesine izin verilmeyeceği duyuruldu.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Buna göre İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, 216 kişi yaralandı.

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