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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Dura beldesine baskın düzenledi

Baskında İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı, gaz bombasıyla müdahale etti.

Awad Rjoob, Halime Afra Aksoy  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Dura beldesine baskın düzenledi

Ramallah

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenlerken, Filistinli sivillere ateş açtı ve gaz bombasıyla müdahalede bulundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinin birkaç hafta önce kapattığı girişinden bölgeye baskın düzenledi.

İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında yaşanan gerilimde, İsrail güçleri Filistinlilere ateş açtı ve gaz bombasıyla müdahale etti.

İsrail ordusu, beldenin merkezine doğru ilerlerken, kalabalığın bulunduğu alana çok sayıda gaz bombası attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 835 Filistinli hayatını kaybetti.

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