Dolar
36.76
Euro
40.17
Altın
3,044.27
ETH/USDT
1,938.00
BTC/USDT
83,145.00
BIST 100
10,802.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinliyi yaraladı ve bazı evleri ateşe verdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki bir köye düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinliyi yaraladı, kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı'ndaki bazı evleri ateşe verdi.

Awad Rjoob, Ali Semerci  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinliyi yaraladı ve bazı evleri ateşe verdi

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim'in güneyindeki Curet eş-Şem'a köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin akşam ve yatsı namazından sonra camiden çıkan cemaate yönelik göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atması sonucu çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği belirtildi.

Görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail ordusunun El Halil'in güneyindeki Dura kasabasına baskın düzenleyerek gerçek mühimmat ve göz yaşartıcı gaz bombaları atması sonucunda Filistinliler arasında yaralananlar olduğunu söyledi.

WAFA'nın haberinde ise İsrail güçlerinin Dura'ya baskını sırasında Filistinlilerle aralarında olaylar çıktığı kaydedildi.

Haberde, olaylar sırasında İsrail güçlerinin Filistinlilere ve mağazalarına gerçek mermiyle yoğun ateş etmesi sonucunda 2 Filistinlinin yaralandığı, bir gencin de İsrail güçleri tarafından darbedilerek gözaltına alındığı aktarıldı.

WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampına yönelik sürdürdüğü saldırıları sırasında ise kampta Filistinlilere ait bazı evleri ateşe verdiği ifade edildi.

Filistin devlet televizyonunun haberinde de İsrail ordusunun Cenin kentine bağlı Arrabe kasabasına baskın düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin Sebsatiyye ve Burin köylerine baskın düzenlediğini dile getirdi.

WAFA'nın haberinde ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde iki köye baskın düzenleyerek zeytin ağaçlarını ve tarım mahsullerini tahrip ettiği aktarıldı.

Öte yandan Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Eriha kentinin kuzeyindeki Arab el-Melihat topluluğunda 3 tarım tesisini yıktığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Kahramanmaraş Erkenez Sanayi Alanı için sınırlar belirlendi
İstanbul'da 4 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında gözaltı kararı
Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu

Benzer haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinliyi yaraladı ve bazı evleri ateşe verdi

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinliyi yaraladı ve bazı evleri ateşe verdi

İsrail Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor

Husiler: ABD, Sada kentine hava saldırısı düzenledi

Husiler: İsrail'de Nevatim Hava Üssü'nü balistik füzeyle vurduk

Husiler: İsrail'de Nevatim Hava Üssü'nü balistik füzeyle vurduk
UNICEF: İsrail'in 1 günde öldürdüğü çocuk sayısı son 1 yılın en yüksek çocuk ölüm oranını temsil ediyor

UNICEF: İsrail'in 1 günde öldürdüğü çocuk sayısı son 1 yılın en yüksek çocuk ölüm oranını temsil ediyor
BM: İsrail, "tahliye emri" verdiği bölgelerde hiçbir güvenlik garantisi sağlamıyor

BM: İsrail, "tahliye emri" verdiği bölgelerde hiçbir güvenlik garantisi sağlamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet