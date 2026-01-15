Dolar
43.19
Euro
50.39
Altın
4,601.62
ETH/USDT
3,327.60
BTC/USDT
96,563.00
BIST 100
12,431.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini havadan ve topçu atışlarıyla vuruyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Ramzi Mahmud, Hamdi Yıldız  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini havadan ve topçu atışlarıyla vuruyor Fotoğraf: Khames Alrefi /AA

Gazze

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.

Bölgedeki görgü tanıklaklarının ifadelerine göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni bombalarken, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı da İsrail topçu atışlarıyla vuruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güneydeki Han Yunus kenti ise İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşle saldırıya maruz kaldı.

İsrail ordusunun hala işgal altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde sürdürdüğü saldırıları sonucu can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi bulunmuyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde fiili olarak varlığını sürdürürken yüzde 50'sine yakın parçasını işgal etmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin soruşturma sürüyor
Türk bilim insanları kutuplardaki bazı canlıların dışkı örneklerinden bölgenin kirliliğini belirleyecek
Türkiye'de 2025'te 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildi
Türkiye'de 325 bin 707 özel güvenlik görevlisi çalışıyor
Bakaya kalanlara 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini havadan ve topçu atışlarıyla vuruyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini havadan ve topçu atışlarıyla vuruyor

ABD'li yetkili: Türkiye, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadı

Filistinli gruplar, Gazze'nin yönetimi için "Ulusal Geçiş Komitesi" kurulmasını destekledi

Yitiksöz Dergisi, Filistin özel sayısını okurlarla buluşturdu

Yitiksöz Dergisi, Filistin özel sayısını okurlarla buluşturdu
ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını açıkladı

ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını açıkladı
AB: İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kış ölümcül oluyor

AB: İsrail'in insani yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kış ölümcül oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet