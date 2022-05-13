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Dünya

İsrail ordusu: Al Jazeera muhabirini öldüren kurşunun kaynağını belirlemek imkansız

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ekrem Biçeroğlu   | 13.05.2022
İsrail ordusu: Al Jazeera muhabirini öldüren kurşunun kaynağını belirlemek imkansız

Ramallah

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde önceki gün görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera'nın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşunun kaynağını tespit etmenin "imkansız" olduğunu savundu.

Ordu Sözcüsü Ran Kochav, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili ara soruşturma raporunun Genelkurmay Başkanı General Aviv Kohavi'ye sunulduğunu belirtti.

Söz konusu raporda "Şirin Ebu Akile'nin ölümüne neden olan silahlı saldırının kaynağını belirlemenin mümkün olmadığı sonucuna varıldığı" ifade edildi.

İsrail güçlerinin Cenin'de gözaltı operasyonu gerçekleştirdiği sırada askerlerin bulunduğu yöne yoğun şekilde ateş açıldığı ve patlayıcılar atıldığı, operasyonun bitimine yakın askerlerin Cenin Mülteci Kampı'ndan çıkışı sırasında "çatışma arasında kalan Filistinli medya çalışanlarının da yaralandığı" iddia edildi.

Raporda soruşturmanın sürdüğüne işaret edilirken, Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşunun "İsrail ordusunu hedef alan silahlı Filistinlerinin silahından çıktığı" ya da İsrail askerlerinin silahından ateşlendiği şeklinde iki ihtimalin bulunduğu ileri sürüldü.

Kapsamlı bir profesyonel inceleme için Ebu Akile'ye isabet eden kurşunu elde etmenin "iki ihtimalden hangisinin ölüme neden olduğunu belirleyeceği" ancak Filistin makamlarının söz konusu kurşunu kendilerine vermeyi reddettiği savunuldu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

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