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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu 7 Ekim Cumartesi'den bu yana 169 askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 169 olduğunu duyurdu.

Hamdi Yıldız  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
İsrail ordusu 7 Ekim Cumartesi'den bu yana 169 askerinin öldüğünü açıkladı

Istanbul

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, öldürülen askerlerin 14'ünün kimliği açıklandı.

Buna göre, İsrail'in, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarıyla 7 Ekim Cumartesi sabahında bu yana girilen çatışmalarda öldürülen ve kimliğini açıkladığı asker sayısı 169'a yükseldi.

Öte yandan yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail'e 4 bin 500 roket attığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden 2 bin 329 hedef vurduğu kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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