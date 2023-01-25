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İsrail Meclisindeki Arap milletvekili Tıybi: "Bizim, işgali konuşmamızı istemiyorlar"

İsrail Meclisindeki Arap Milletvekili Ahmed et-Tıybi, İsrail'in çıkaracağı hiçbir yasanın Arap milletvekillerini güçlü siyasi duruş sergilemekten caydıramayacağını söyledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mahmut Geldi   | 25.01.2023
İsrail Meclisindeki Arap milletvekili Tıybi: "Bizim, işgali konuşmamızı istemiyorlar" Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Değişim için Arap Listesi lideri Tıybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin milletvekilliğine aday olan kişilerin "teröre (Filistinlilerle) destek verdikleri" iddiasıyla adaylığının iptalinin önünü açacak bir yasa üzerinde çalıştığı haberlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözde "teröre" destek veren açıklamalarda bulunan kişilerin milletvekili adaylıklarını iptal etme yönündeki yasa tasarısının ne yazık ki İsrailli muhaliflerden de destek gördüğünü ifade eden Tıybi, "Hiçbir yasa, politik açıklamalar yapma ve duruşlar sergileme konusunda Arap milletvekillerini caydıramaz." dedi.

Milletvekili Ofir Katz tarafından Meclise sunulan taslağın genel seçimlerde aday olma koşullarını belirleyen yasanın değişmesini istediğine dikkati çeken Tıybi, söz konusu girişimi "ırkçı" olarak nitelendirdi.

Tıybi, "Bizim, işgali, terörü ve apartheid rejimini konuşmamızı istemiyorlar. Ancak her platformda duruşumuzu güçlü şekilde sergilememizin önüne geçemeyecekler." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan haberde, genel seçimlerde aday olmanın şartlarını belirleyen yasanın değiştirilebileceği aktarılmıştı. Habere göre, önerilen yasa taslağı, "terörle (Filistinlilerle) dayanışma veya destek" iddiasıyla kişilerin adaylığının iptal edilmesinin önünü açıyor.

Aşırı sağcı partilerin çoğunlukta olduğu İsrail Meclisinde halihazırda 10 Arap milletvekili bulunuyor.

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