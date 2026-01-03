Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,108.00
BTC/USDT
90,063.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hiyam beldesinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

Ethem Emre Özcan, Enes Canlı  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi

Beyrut/Kudüs

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Hiyam'da bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hiyam beldesinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi. Açıklamada, saldırıda bir Hizbullah üyesinin hedef alındığı öne sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan 2025 ihracat rakamlarının açıklandığı programa ilişkin paylaşım
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan kardan heykeller açıldı
Dışişleri Bakanlığından Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklama
DMM "Hatay'da aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği" iddiasını yalanladı
Şiddetli lodos İstanbul'da hayatı olumsuz etkiliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsveç'te ABD'nin Venezuela'ya, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsveç'te ABD'nin Venezuela'ya, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsrail, vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi
UNIFIL: Lübnan'ın güneyinde barış gücü askerlerinin yakınına iki kez ateş açıldı

UNIFIL: Lübnan'ın güneyinde barış gücü askerlerinin yakınına iki kez ateş açıldı
BM'den İsrail'e Filistinli tutuklular için idam cezası öngören yasa tasarısını geri çekme çağrısı

BM'den İsrail'e Filistinli tutuklular için idam cezası öngören yasa tasarısını geri çekme çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet