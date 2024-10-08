Dolar
34.26
Euro
37.62
Altın
2,613.50
ETH/USDT
2,420.00
BTC/USDT
62,292.00
BIST 100
9,044.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Lübnan sınırına yakın 5 beldeyi "askeri bölge" ilan etti

İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın Batı Celil bölgesinde 5 beldeyi "kapalı askeri bölge" ilan ederek, giriş- çıkışı yasakladı.

Zein Khalil, Hamdi Yıldız  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
İsrail, Lübnan sınırına yakın 5 beldeyi "askeri bölge" ilan etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail ordusunun sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamaya göre, Rosh Hanikra, Şlomi, Hanita, Adamit ve Arab el-Aramshe beldelerinin saat 22'den itibaren "kapalı askeri bölge" ilan edildi.

Söz konusu bölgelere giriş çıkışların da kesinlikle yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan söz konusu açıklamayla eşzamanlı Avichay Adraee de Arap medyasına yaptığı açıklamada, Hizbullah'a karşı kullanmaya hazırlık amacıyla, Lübnanlıları güneydeki ilk nehirden başlayarak Akdeniz kıyısında bulunmamaları konusunda uyardı.

⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2083 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Üsküdar'da "Gazze: Acının ve Umudun Renkleri" etkinliği yapıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda acil durum tatbikatı yapıldı
Malatya'da halk otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı

Benzer haberler

İngiliz Sky News'in araştırması, İsrail'in 6 yaşındaki Hind'in ölümüyle ilgili iddialarını yalanladı

İngiliz Sky News'in araştırması, İsrail'in 6 yaşındaki Hind'in ölümüyle ilgili iddialarını yalanladı

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin sürgünü devam ediyor

Hamas yetkilisine göre, "Aksa Tufanı" İsrail'in gerçek yüzünü tüm dünyaya ifşa etti

İsrail, Lübnan sınırına yakın 5 beldeyi "askeri bölge" ilan etti

İsrail, Lübnan sınırına yakın 5 beldeyi "askeri bölge" ilan etti
Emirates, bugünkü tüm İran uçuşlarını iptal etti

Emirates, bugünkü tüm İran uçuşlarını iptal etti
İsrail Savunma Bakanı, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürülmüş olabileceğini iddia etti

İsrail Savunma Bakanı, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürülmüş olabileceğini iddia etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet