İsrail, kuzey bölgelerine atılan roketlerden Lübnan hükümeti ile Hamas'ı sorumlu tuttu
İsrail ordusunun, ülkenin kuzey bölgelerine atılan roketlerden Lübnan hükümeti ile Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.
Kudüs
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendi topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu dile getirdi.
İsrail'e roket atılmasının tehlikeli bir olay olduğunu kaydeden Adraee, "Çok taraflı bir olaydan bahsediliyor ancak atılan roketlerden sorumlu taraf, Lübnan'daki Hamas'tır." ifadesini kullandı.
Olayda İran'ın parmağının olup olmadığını da araştırdıklarını belirten Adraee, ordunun, tam teyakkuz halinde olduğunu ve roketlerin imha edilme oranının bu teyakkuz halini gösterdiğini aktardı.
İsrail ordusu daha önceki açıklamasında, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 34 roket atıldığını, bunlardan 25’inin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, en az 5 roketin ise İsrail topraklarına düştüğünü duyurmuştu.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı da, Lübnan'dan atılan roketlerden Hamas'ı sorumlu tuttu
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Lübnan'ın güneyinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nı ziyaretine ilişkin olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf yayınladı.
Paylaşımdaki açıklamada, "Hamas lideri Heniyye, İsrail'e roketler atılmasından günler önce Lübnan'ın güneyinde Kassam Tugayları ile buluştu. Bu birlikler İsrail'e sadece Gazze'den değil kuzeyden de saldırmak için kuruldu." ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.
Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.