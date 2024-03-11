İsrail kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da teravih namazı için 35 bin Müslüman saf tuttu
İsrail'in engellemelerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te 35 bin Müslümanın, yatsı ve teravih namazları için Mescid-i Aksa'da saf tuttuğu bildirildi.
İstanbul
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne dayandırdığı haberde, ramazanın birinci gününde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya akın ettiğine dikkat çekildi.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde 5 aydan beri Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engeller çıkardığı hatırlatılan haberde, ramazanın ilk gününde İsrailli güçlerin gençleri Mescid-i Aksa'ya yaklaştırmadığına vurgu yapıldı.
İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli bir genci ağır şekilde darp ederek gözaltına aldığı belirtilen haberde, İsrail'in Müslümanları engelleme amacıyla getirdiği kısıtlamalara rağmen yatsı ve teravih namazları için 35 bin kişinin Mescid-i Aksa'da saf tuttuğu aktarıldı.
Haberde ayrıca İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiği hatırlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.