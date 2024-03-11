Dolar
32.04
Euro
35.06
Altın
2,181.33
ETH/USDT
4,063.50
BTC/USDT
72,395.00
BIST 100
9,131.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyaz Saray önünde Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Dünya

İsrail kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da teravih namazı için 35 bin Müslüman saf tuttu

İsrail'in engellemelerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te 35 bin Müslümanın, yatsı ve teravih namazları için Mescid-i Aksa'da saf tuttuğu bildirildi.

Mahmut Geldi  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
İsrail kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da teravih namazı için 35 bin Müslüman saf tuttu Fotoğraf: Saeed Qaq - AA

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne dayandırdığı haberde, ramazanın birinci gününde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya akın ettiğine dikkat çekildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde 5 aydan beri Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engeller çıkardığı hatırlatılan haberde, ramazanın ilk gününde İsrailli güçlerin gençleri Mescid-i Aksa'ya yaklaştırmadığına vurgu yapıldı.

İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli bir genci ağır şekilde darp ederek gözaltına aldığı belirtilen haberde, İsrail'in Müslümanları engelleme amacıyla getirdiği kısıtlamalara rağmen yatsı ve teravih namazları için 35 bin kişinin Mescid-i Aksa'da saf tuttuğu aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiği hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde ilk iftar yapıldı
Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki ''para sayma'' görüntülerine ilişkin soruşturma

Benzer haberler

İsrail kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da teravih namazı için 35 bin Müslüman saf tuttu

İsrail kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da teravih namazı için 35 bin Müslüman saf tuttu

İsrail'in kısıtlamaları gölgesinde Mescid-i Aksa'da ilk iftar tenha geçti

İsrail polisi, yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi

İsrail cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi

İsrail cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi

İsrail cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ayin yaptı

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ayin yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet