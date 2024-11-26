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Dünya

İsrail kabinesinin onay verdiği Lübnan'daki ateşkesin sabah yürürlüğe girmesi bekleniyor

İsrail kabinesinin Lübnan'da ateşkese onay verdiği ve yarın sabah yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girmesinin beklendiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 26.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
İsrail kabinesinin onay verdiği Lübnan'daki ateşkesin sabah yürürlüğe girmesi bekleniyor

Ankara

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanan kabinenin Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasını onayladığını, duyurdu.

Söz konusu ateşkesin yarın sabah yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiği ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamayla, kabinenin Lübnan'da ateşkesi onayladığını doğruladı.

Ateşkes oylamasında 10 bakanın onay verdiği birinin ise karşı çıktığı belirtildi.

Biden'den açıklama

ABD Başkanı Biden da Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yarın yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Biden, önümüzdeki günlerde de ABD'nin Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail'le birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimlerde bulunacağını açıkladı.

Netanyahu liderliğindeki kabine Lübnan'da ateşkesi görüşmek için akşam toplanmıştı.

Toplantı sonrası kamera karşısına geçen Netanyahu, ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını ve süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağı açıklamasını yapmıştı.

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