Beklenen ateşkes öncesi İsrail hava saldırısı tehdidi nedeniyle Beyrutlular yollara düştü
İsrail ordusunun muhtemel ateşkesten önce hava saldırıları tehdidi nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk yollara düştü.
Ankara
Beklenen ateşkes gündemde yerini korurken, İsrail ordusu Beyrut'a yönelik yeni saldırı uyarıları yayımladı.
- İsrail, olası ateşkes öncesi Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı
- İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da ateşkesi görüşmek için toplandı
- Lübnanlı generale göre, ülkenin güneyindeki kara çatışmaları İsrail'i ateşkese zorluyor
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un birçok bölgesinde şubesi bulunan Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumunun (faizsiz dayanışma) şubelerinin de hedef alınacağını belirtti.
Bu açıklamanın ardından İsrail'in Beyrut'un birçok bölgesine hava saldırısı düzenleyeceği endişesiyle kentte yüzlerce kişi evlerini terk etti.
Gecenin karanlığında yollara düşen Beyrutlular, daha "güvenli olduğunu" düşündükleri bölgelere doğru hareket etti.
Kentin birçok bölgesinde araç yoğunluğundan dolayı trafikte aksama yaşanırken, birçok kişi de yaya olarak saldırılara hedef olabileceği düşünülen bölgelerden ayrıldı.
İsrail güvenlik kabinesi, olası ateşkesi oylamak için Türkiye saatiyle 17.00'da toplanmıştı.
Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00’da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.
Basında çıkan haberlerde, ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.
İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılarında 18 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Lübnan'ın birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinli mültecilerin kaldığı Reşidiye Kampı'na düzenlenen İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi 22 kişi yaralandı.
Yine ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde bulunan Şirvane Mahallesi'ndeki bir eve İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi haber ajansına (NNA) göre, Baalbek kentine Şeyh Habib Al İbrahim Mahallesi'nde bir eve gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti. Enkazın kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ülkenin güneyindeki Bint Cubel ilçesine bağlı Şakra beldesine düzenlediği saldırı sonucunda 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Buna göre, ülkenin güneyi ve doğusundaki çeşitli kent ve beldelere düzenlenen hava saldırıları sonucu toplam18 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
İsrail'in beklenen ateşkes öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un merkezindeki Berbur ve el-Mezraa bölgelerinin yanı sıra Sultan İbrahim Caddesi'nde çok sayıda binayı hedef aldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Berbur'a düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Hedef alınan bölgeden ceset parçalarının çıkarıldığı ve kimlik tespitinin DNA örneklerine göre yapılacağı kaydedildi.
Beyrut'un merkezine düzenlenen İsrail saldırılarında ölen ve yaralananlara ilişkin henüz başka açıklama yapılmadı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki El-Basta bölgesinde bulunan Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarındaki 4 katlı bir binanın İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 7 kişi ölmüş, 37 kişi de yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.