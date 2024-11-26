Dolar
34.65
Euro
36.33
Altın
2,620.97
ETH/USDT
3,283.10
BTC/USDT
92,570.00
BIST 100
9,636.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beklenen ateşkes öncesi İsrail hava saldırısı tehdidi nedeniyle Beyrutlular yollara düştü

İsrail ordusunun muhtemel ateşkesten önce hava saldırıları tehdidi nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk yollara düştü.

Mustafa Deveci, Hamdi Yıldız, Stephanie Rady, Muhammed Emin Canik, Ömer Erdem  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Beklenen ateşkes öncesi İsrail hava saldırısı tehdidi nedeniyle Beyrutlular yollara düştü

Ankara

Beklenen ateşkes gündemde yerini korurken, İsrail ordusu Beyrut'a yönelik yeni saldırı uyarıları yayımladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un birçok bölgesinde şubesi bulunan Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumunun (faizsiz dayanışma) şubelerinin de hedef alınacağını belirtti.

Bu açıklamanın ardından İsrail'in Beyrut'un birçok bölgesine hava saldırısı düzenleyeceği endişesiyle kentte yüzlerce kişi evlerini terk etti.

Gecenin karanlığında yollara düşen Beyrutlular, daha "güvenli olduğunu" düşündükleri bölgelere doğru hareket etti.

Kentin birçok bölgesinde araç yoğunluğundan dolayı trafikte aksama yaşanırken, birçok kişi de yaya olarak saldırılara hedef olabileceği düşünülen bölgelerden ayrıldı.

İsrail güvenlik kabinesi, olası ateşkesi oylamak için Türkiye saatiyle 17.00'da toplanmıştı.

Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00’da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.

Basında çıkan haberlerde, ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılarında 18 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinli mültecilerin kaldığı Reşidiye Kampı'na düzenlenen İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi 22 kişi yaralandı.

Yine ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde bulunan Şirvane Mahallesi'ndeki bir eve İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansına (NNA) göre, Baalbek kentine Şeyh Habib Al İbrahim Mahallesi'nde bir eve gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti. Enkazın kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Bint Cubel ilçesine bağlı Şakra beldesine düzenlediği saldırı sonucunda 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Buna göre, ülkenin güneyi ve doğusundaki çeşitli kent ve beldelere düzenlenen hava saldırıları sonucu toplam18 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İsrail'in beklenen ateşkes öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un merkezindeki Berbur ve el-Mezraa bölgelerinin yanı sıra Sultan İbrahim Caddesi'nde çok sayıda binayı hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Berbur'a düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hedef alınan bölgeden ceset parçalarının çıkarıldığı ve kimlik tespitinin DNA örneklerine göre yapılacağı kaydedildi.

Beyrut'un merkezine düzenlenen İsrail saldırılarında ölen ve yaralananlara ilişkin henüz başka açıklama yapılmadı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki El-Basta bölgesinde bulunan Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarındaki 4 katlı bir binanın İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 7 kişi ölmüş, 37 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso'yu kabul etti
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları sürüyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna ve Somali'nin parlamentolar arası dostluk gruplarının üyelerini kabul etti
Eğitime kar engeli

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız

Beklenen ateşkes öncesi İsrail hava saldırısı tehdidi nedeniyle Beyrutlular yollara düştü

İsrail’de 7 Ekim'i araştıran bağımsız komisyon Netanyahu, ordu ve istihbaratı suçlu buldu

İsrail mahkemesi Netanyahu'nun yolsuzluk davalarındaki duruşmasının ertelenmesi talebini onayladı

İsrail mahkemesi Netanyahu'nun yolsuzluk davalarındaki duruşmasının ertelenmesi talebini onayladı
İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da ateşkesi görüşmek için toplandı

İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da ateşkesi görüşmek için toplandı
İsrail, olası ateşkes öncesi Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı

İsrail, olası ateşkes öncesi Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet