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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı’nda konuşuyor.
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Dünya

İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da ateşkesi görüşmek için toplandı

İsrail güvenlik kabinesinin Lübnan'da muhtemel ateşkesi görüşmek için toplandığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da ateşkesi görüşmek için toplandı

Ankara

Yerel basında çıkan haberde, güvenlik kabinesinin Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'de bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, kabine üyelerinin Lübnan'da ateşkese varılması için ABD'nin önerdiği tasarıyı oylayacağı ifade edildi.

Kabine toplantısında, bazı aşırı sağcı bakanların itirazına rağmen ateşkes tasarısının onaylanmasının beklendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtmişti.

Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00’da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.

Basında çıkan haberlerde, ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

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