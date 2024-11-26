Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın batısında yer alan İşikava eyaletine bağlı Hakui kenti açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Hakui'nin 35 kilometre kuzeybatı açıkları olduğunu duyurdu.
Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kyodo News'un haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.