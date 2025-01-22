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Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşına ilişkin temasların sürdüğünü bildirdi

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının akıbeti konusunda ilgili makamlarla temasların sürdüğünü bildirdi.

Muhammet Tarhan  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşına ilişkin temasların sürdüğünü bildirdi

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, X sosyal medya hesabından Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın akıbeti konusunda ilgili makamlarla temaslarımız devam etmektedir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşlarımızın aileleri düzenli biçimde bilgilendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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