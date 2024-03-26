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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Filistin, Doğu Kudüs de aralarında olmak üzere Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'da olsun hiçbir Filistin vatandaşının tehcirini kati olarak reddetmektedir. Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi

Awad Rjoob, Hamdi Yıldız  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır

Ramallah

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Filistin'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u Ramallah'ta kabul etti.

Görüşmede, Abbas, Baerbock'ı özellikle Gazze Şeridi'nde olmak üzere Filistin halkına yönelik İsrail saldırıları ve soykırım savaşının son bulması için ortaya konan çabalar hakkında bilgilendirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan ateşkes kararının uygulanmasının önemini vurgulayan Abbas, uluslararası toplumun, devam eden "barbarca" saldırılar sonucu Filistin halkının maruz kaldığı açlığın durdurulması amacıyla Gazze Şeridi'nin tamamına tüm geçiş noktalarından insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için güçlerini birleştirmeleri çağrısında bulundu.

Filistin vatandaşlarının topraklarından çıkarılması planlarına ilişkin Abbas şunları söyledi:

"Filistin devleti, Doğu Kudüs de aralarında olmak üzere Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'da olsun hiçbir Filistin vatandaşının tehcirini kati olarak reddetmektedir. Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Gazze Şeridi'ni Filistin topraklarının geri kalanından ayırma, bir karış toprağını dahi koparma veya yeniden işgal etme gibi işgalcilerin planlarının kabul edilmesi veya ele alınması mümkün değildir."

BMGK'de yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvador, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

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