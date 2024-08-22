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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Han Yunus'ta yıktığı bir evden yaralıların tahliyesine izin vermiyor

Gazze Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yıkılan bir evde mahsur kalan yaralıların tahliye edilmesine izin vermediğini duyurdu.

Iyad Nabolsi, Ekrem Biçeroğlu  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
İsrail, Han Yunus'ta yıktığı bir evden yaralıların tahliyesine izin vermiyor

İstanbul

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, saldırılarda yıkılan Ebu Hadrus ailesinin evine yaralıların tahliyesi için koordinasyon sağlama talebini reddettiği kaydedildi.

Açıklamada, sonuncusu Ebu Hadrus ailesinin evindeki yaralılar için olmak üzere Filistinlilerin hayatlarını kurtarmak amaçlı sayısız çağrı alındığı belirtildi.

Gazze Sivil Savunma, açıklamasında, Filistinlilerin yaptığı sayısız çağrıya kayıtsız kalan Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) sessizliğini kınadı.

Açıklamada, "Ebu Hadrus ailesinden yaralı tutukluların çığlıklarını görmezden gelmeye devam etmek, onları da, mürettebatımızın onlara ulaşıp hayatlarını kurtaramadığı için şehit olan binlerce kişi gibi şehitler arasına sokacak." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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