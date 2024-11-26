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Dünya

İsrail, olası ateşkes öncesi Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı

İsrail ordusu, olası ateşkes öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı.

Faruk Hanedar  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
İsrail, olası ateşkes öncesi Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı

Beyrut

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin yanı sıra şehir merkezini de hedef aldı.

El-Basta bölgesindeki Hatemü'l Enbiya Camii yakınlarındaki 4 katlı bir binayı, bölge nüfusunun yoğun olduğu saatlerde uyarı yapılmaksızın hedef alan İsrail saldırısı sonrası bina tamamen yıkıldı.

Lübnan resmi haber ajansı (NNA) saldırının Nuveyri Caddesi'ndeki Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarındaki bir binayı yıktığını duyurdu.

El-Basta son 4 gün içerisinde ikinci kez hedef alınırken söz konusu binada yerinden edilmiş insanların kaldığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı duyurulurken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Dahiye'ye şiddetli hava saldırıları düzenlendi

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini de şiddetli hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Dahiye bölgesine yönelik saldırılarda, art arda duyulan patlama seslerinden sonra bölgenin semasını yoğun toz ve duman bulutu kapladı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine yoğun saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımlarla, Dahiye'deki 20 bina için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail televizyonuna göre Lübnan'da ateşkes akşam açılanacak ve yarın sabah yürürlüğe girecek

Öte yandan  İsrail televizyonu, Lübnan'da Tel Aviv yönetimi ile Hizbullah arasındaki olası ateşkesin bu akşam açıklanacağını ve yarın sabah yürürlüğe gireceğini aktardı.

Kanal 12'de yer alan haberde, adı açıklanmayan üst düzey yetkililer, Lübnan'da olası ateşkesin bu akşam açıklanacağını belirtti.

Söz konusu ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00’da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.

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