Dolar
34.65
Euro
36.40
Altın
2,629.09
ETH/USDT
3,311.00
BTC/USDT
93,153.00
BIST 100
9,636.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Dünya

Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçimi 14 Aralık'ta yapılacak

Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı 300 kişiden oluşan seçim kurulunca seçilecek.

Davit Kachkachishvili  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçimi 14 Aralık'ta yapılacak

Tiflis

Gürcistan Parlamentosu, cumhurbaşkanı seçiminin 14 Aralık'ta yapılmasına karar verdi.

Başkent Tiflis'teki parlamento binasında Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği oturumda, cumhurbaşkanı seçim takviminin belirlemesi için oylama yapıldı.

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partililer parlamentoya girmediği için oylamaya sadece iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin milletvekillileri katıldı.

Parlamentodaki 85 milletvekilinin katıldığı oylamada, cumhurbaşkanı seçiminin 14 Aralık'ta yapılması için 80 "evet" oyu kullanıldı.

Ülkenin yeni seçilen cumhurbaşkanı için yemin töreni 29 Aralık'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanını ilk kez 300 kişilik seçim kurulu seçecek

Oylamanın ardından konuşan Parlamento Başkanı Papuaşvili, yeni cumhurbaşkanının 5 yıl için seçileceğini söyledi.

Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanının 300 kişiden oluşan bir seçim kurulu tarafından seçileceğini belirten Papuaşvili, seçimin 14 Aralık'ta saat 09.00'da parlamento binasında yapılacağını ifade etti.

Papuaşvili, kurulun 150 milletvekilinin yanı sıra Gürcistan'ın Abhazya Yüksek Konseyi ile Acara Yüksek Konseyi'nin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerden temsilcilerden oluşacağını dile getirdi.

Anayasa'ya göre, bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için oyların üçte ikisini alması gerektiğini belirten Papuaşvili, adayın yeterli oy alamadığı durumda aynı gün seçimin ikinci turunun yapılacağını bildirdi.

Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın beşinci ve ilk kadın cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

Gürcistan Anayasa'sında 2017'de yapılan değişikliklere göre, 2024'ten itibaren cumhurbaşkanı 300 kişilik seçim kurulunca seçilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
Narin Güran'ın cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri kamerada
SOLOTÜRK, Gelibolu'nun kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı
Orta Karadeniz'de kar yağışı ve fırtınanın yol açtığı elektrik kesintileri giderildi
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler hazırlandı

Benzer haberler

Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçimi 14 Aralık'ta yapılacak

Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçimi 14 Aralık'ta yapılacak

Gürcistan'da yeni parlamento muhalefetin protestosuna rağmen ilk oturumuna başladı

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın sözde Devlet Başkanı Bjania istifa etti

Gürcistan'da muhalifler, polis müdahalesiyle açılan caddeyi yeniden kapattı

Gürcistan'da muhalifler, polis müdahalesiyle açılan caddeyi yeniden kapattı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu
Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde polislerce açıldı

Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde polislerce açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet